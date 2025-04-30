Во время боев с ВСУ на российской стороне за Курскую область погибли около 600 солдат из Северной Кореи.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

По версии издания, всего потери КНДР, включая раненых, составляют 4700 человек, что совпадает с цифрами украинского Генерального штаба.

В общей сложности Северная Корея направляла в Россию 15 000 солдат в два этапа. При этом боевые действия сократились с апреля после того, как РФ вернула себе большую часть районов Курской области.

В Сеуле отметили, что северокорейские войска "продемонстрировали признаки улучшения боевых возможностей в течение примерно шести месяцев".

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) представила свои данные во время закрытого брифинга для комитета по разведке Национальной ассамблеи. О результатах брифинга сообщили журналистам депутат Ли Сон Квон из Народной партии и Ким Бён Ки из Демократической партии.

Напомним, накануне Вашингтон раскритиковал участие КНДР в войне против Украины на территории Курской области, которое официально подтвердили Москва и Пхеньян.

Какую роль сыграли корейцы в боях за Курскую область, мы анализировали в отдельном материале.