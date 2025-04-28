Северная Корея впервые официально признала участие своих войск в боях на территории Курской области.

Об этом говорится в заявлении, которое цитирует северокорейское информагентство KCNA.

"Победоносно завершилась операция по освобождению районов Курской области для отражения авантюрного вооруженного вторжения украинских властей в РФ. Подразделения наших вооруженных сил, которые были задействованы в операции по освобождению районов Курской области... внесли весомый вклад в уничтожение неонацистских сил Украины", - сообщается в заявлении

Участие северокорейских войск "плечом к плечу" с россиянами "пресекло авантюрные военно-политические попытки сил Запада и украинских властей сорвать специальную военную операцию России", говорится в публикации.

Также лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что участникам операции в Курской области в Пхеньяне поставят памятник.

Напомним, ранее участие войск КНДР в курской операции признали российские власти.

Также западные издания писали, что после участия в боях под Курском северокорейские военные стали одними из самых ценных в армии РФ.