КНДР поставляет войскам РФ 50% боеприпасов, необходимых ей на фронте в Украине. При этом временами вклад Северной Кореи в оборону РФ достигал 70%.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу ГУР Украины Кирилла Буданова и неназванного украинского эксперта, а их оценку подтверждает расследование издания и британской исследовательской организации Open Source Centre.

Издание полагает, что иногда российские артиллерийские подразделения использовали почти одни лишь северокорейские боеприпасы.

Снаряды переправляются по железной дороге на склады близ границы РФ и Украины, главным образом в Тихорецк. К перевозкам северокорейских боеприпасов были привлечены четыре грузовых судна под российским флагом: "Ангара", "Леди Р", "Мария" и "Майя-1".

Источник Reuters в ВСУ заявляет, что пристрелка северокорейских снарядов осуществляется на Лужском полигоне в Ленинградской области.

По минимальным оценкам аналитиков, с августа 2023-го по март 2025-го в контейнерах могли перевозить от 4 до 6 миллионов одних лишь артиллерийских снарядов. Эксперты считают поставки снарядов из КНДР стратегически важными для способности РФ продолжать войну.

Согласно оценке западных и украинских чиновников, которую приводит Reuters, в 2024 году Россия самостоятельно произвела 2–2,3 млн снарядов и планирует в будущем нарастить объемы до 3 млн в год.

К 2023 году запасы артиллерийских снарядов по обе стороны фронта истощились, и Украина не смогла найти своевременной поддержки у западных союзников: производства снарядов в ЕС просто не справляются с нужными объемами. Поэтому военный аналитик Конрад Музыка считает, что с конца 2023 года вооруженные силы России смогли поддерживать интенсивность обстрелов Украины только благодаря КНДР.

На прошлой неделе мы приводили мнения украинских солдат и аналитиков о том, что северокорейские военные после участия в боях зимой стали одними из самых ценных бойцов в армии РФ, во многом способствуя ее продвижению в Курской области.

В свою очередь лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявлял, что будет поддерживать Россию в войне против Украины.