После того как Москва и Пхеньян подтвердили участие войск КНДР в боях за Курскую область, как в медиа, так и среди экспертов развернулось обсуждение их роли в исходе "Курской битвы".

В украинском медиа-пространстве, как только корейцы появились на фронте, преобладало их описание как безропотной массы, которую гонят на "мясные штурмы", где они бессмысленно погибают. Однако, после потери почти всего Курского плацдарма в начале марта, оценки резко поменялись – участие в боях корейцев многие украинские эксперты и блогеры стали изображать чуть ли не как главную причину вытеснения ВСУ из российского региона. Такую же трактовку подхватили и некоторые российские телеграмм-каналы (из того пула, который уже давно ведет войну с начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым).

В то же время такие оценки выглядят сомнительными хотя бы из-за относительно небольшой численности участвовавших в боях корейских войск - изначально не более 12 тысяч (при том, что эта цифра вскоре значительно уменьшилась из-за большого числа убитых и раненных) при численности группировки РФ в Курской области в 60 тысяч. Кроме того, по словам украинских военных, корейцы стали действительно боеспособной силой лишь к началу марта, получив опыт, а до того несли огромные потери с небольшим результатом.

Однако, участие корейских войск все же сыграло немалую роль, так как россияне получили преимущество в "математике резервов": они бросили в бой дополнительных солдат, не отвлекая соотвествующие по численности силы с других участков фронта. А то, что сейчас россияне официально признали участие корейцев и не исключили их привлечение и в будущем для боев на территории РФ, является сигналом Украине, что идти в новые атаки на российские регионы с целью оттянуть резервы с других направлений бессмысленно – там будут воевать корейцы. Причем войск КНДР на фронте может оказаться уже гораздо больше, чем 12 тысяч.

Ограничение их численности во время боев за Курскую область было обусловлено, судя по всему, организационными проблемами – необходимостью обучить контингент, преодолеть языковый барьер. Теперь же, когда у КНДР появились тысячи обстрелянных солдат и офицеров, которые могут сами провести инструктаж для новоприбывших корейских военных, их численность, при необходимости, может быть масштабирована. И если действительно войска КНДР будет Россия использовать постоянно для охраны своих границ с Украиной, то это станет важным фактором войны, так как позволит россиянам перебросить силы на другие направления.