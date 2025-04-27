На днях военнослужащий Южной Кореи случайно открыл огонь из пулемета на демаркационной линии в сторону КНДР.

Об этом сообщает Yonhap.

По версии агенства, инцидент произошел в округе Чхорвон, примерно в 70 километрах к северу от Сеула.

Солдат по ошибке произвел один выстрел из крупнокалиберного пулемета К6 с наблюдательного поста в разделяющей демилитаризованной зоне.

Отмечается, что южнокорейские военные с помощью трансляции немедленно сообщили о произошедшем Северной Корее, добавив, что снаряд не достиг северной стороны, поскольку прошел через укрепленную дверь, что, могло замедлить его движение.

Со слов южнокорейские военных, пока они не заметили никаких признаков необычной активности северокорейских военных.

Напомним, в Южной Корее истребитель KF-16 во время учений случайно сбросил восемь бомб MK-82 на дома и церковь неподалеку от Сеула. Пострадали семь мирных человек.

Ранее мы писали, что американский истребитель F-16 потерпел крушение при выполнении тренировочного полета недалеко от военной базы США Осан в Южной Корее.