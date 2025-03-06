В Южной Корее истребитель KF-16 во время учений случайно сбросил восемь бомб MK-82 на дома и церковь неподалеку от Сеула. Пострадали семь мирных человек.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

По информации издания, боеприпасы упали в жилом районе города Пхочхон, в результате чего пострадали семь человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Также повреждены несколько жилых домов и церковь.

"Истребитель KF-16, участвовавший в учениях с боевой стрельбой, "нештатно" сбросил восемь бомб MK-82 за пределами полигона в Пхочоне, в 42 километрах к северо-востоку от Сеула, в 10:04 утра", - говорится в статье.

Пхочхон расположен примерно в 40 километрах от Сеула, недалеко от границы с КНДР.

ВВС заявили, что проводят расследование аварии, и принесли извинения за ущерб, причиненный гражданским лицам.

AFP сообщает, что сброс бомб, предположительно, произошел во время совместных учений Южной Кореи и США.

Напомним, в конце января в США военный вертолет столкнулся в воздухе с пассажирским самолетом. Это был рейсовый самолёт, на борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете - трое военных.