Сегодня, 29 декабря, в Южной Корее после неудачной посадки разбился самолет Boeing-737. На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа рейсом из Таиланда.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным пожарной службы, в результате крушения самолета погибли 122 человек.

Продолжается поисковая операция.

Приземляясь в аэропорту Муан, борт из Бангкока выкатился за пределы полосы и врезался в ограждение.

СМИ пишут, что из двигателей самолета еще во время посадки "валил дым", после чего огонь охватил судно. Сообщают, что возгорание сперва распространилось на хвостовую часть самолета.

Предварительно причиной катастрофы стало столкновение с птицами при посадке. Из-за этого у самолета не сработали шасси. В итоге борт начал "скользить" по полосе, врезался в ограждение и взорвался.

Напомним, на этой неделе в Казахстане разбился самолёт из Азербайджана, предварительно сбитый над российской территорией.

Ранее в Бразилии потерпел крушение пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании Voepass Linhas Aereas. Он перевозил туристов, в результате падения погибли 62 человека.