В Литл-Роке, штат Арканзас, в среду произошла авиакатастрофа. В ней погибли пять сотрудников экологической консалтинговой компании, направлявшейся расследовать недавний взрыв на промышленном предприятии в Огайо, что породило теории заговора об аварии.

Об этом сообщает Newsweek.

Небольшой двухмоторный самолет Beechcraft BE20 разбился вскоре после взлета из национального аэропорта Билла и Хиллари Клинтон. Он направлялся в международный аэропорт имени Джона Гленна Колумба в Колумбусе, штат Огайо.

Самолет разбился недалеко от промышленной зоны в нескольких милях к югу от аэропорта Литл-Рок. Имена погибших пока не называются. Экологическая консалтинговая фирма из Норт-Литл-Рока CTEH заявила, что все пятеро погибших были ее сотрудниками.

Согласно предварительному отчету, четыре пассажира и пилот погибли в результате крушения, которое пока рассматривается как несчастный случай. Катастрофа произошла, когда на США обрушился мощный шторм.

Незадолго до катастрофы Национальная служба погоды сообщила, что в этом районе возможны сильные порывы ветра.

В сети появились слухи, что авиакатастрофа была подстроена, что это дело рук федерального правительства. Многие пользователи ошибочно полагали, что поездка экологов в Огайо была связана с крушением поезда с химикатами.

Напомним, 21 февраля на металлургическом заводе в Оквуд-Виллидж возле города Бедфорда, штат Огайо, прогремел взрыв, после чего начался пожар.

А незадолго до этого в Огайо сошли с рельсов и загорелись десятки вагонов с опасными химикатами.

Город Восточная Палестина в штате Огайо, вблизи которого произошло крушение грузового поезда с химикатами, стал непригодным для жизни.