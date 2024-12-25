Пассажирский самолет Embraer 190 производства Бразилии разбился на территории аэропорта города Актау, что на западе Казахстана.

Момент крушения попал на видео.

По предварительным данным, крушение потерпел пассажирский самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. На борту разбившегося судна находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.

По предварительным данным, этот борт вылетел из Баку, но из-за тумана в пункте назначения Грозном его перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. Возле аэропорта самолет пропал с радаров и упал в поле рядом со взлетно-посадочной полосой. Перед крушением самолет кружил над аэропортом.

МЧС Казахстана подтвердило факт крушение судна и добавило, что на месте падения возник пожар. Сообщается, что среди находившихся на борту есть выжившие - как минимум шестеро.

Также о катастрофе заявило азербайджанское министерство транспорта.

"Вблизи города Актау потерпел крушение рейсовый самолет, следовавший сообщением Баку-Грозный. Данный самолет принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines. Обстоятельства происшествия уточняются. Будет произведено специальное расследование", - сообщили в минтранспорта.

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