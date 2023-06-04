В Италии на озере Маджоре 28 мая затонула прогулочная яхта, все пассажиры были сотрудниками спецслужб Италии и Израиля. На борту яхты находилось 23 человека: 13 сотрудников итальянских спецслужб, восемь агентов израильской разведки "Моссад", капитан Клаудио Карминати и его русская жена.

Об этом сообщает BBC News.

На борту яхты находилось 23 человека: 13 сотрудников итальянских спецслужб, восемь агентов израильской разведки "Моссад", капитан Клаудио Карминати и его русская жена Анна Божкова (они не имели отношения к разведкам).

В результате утонули четыре человека: один моссадовец в отставке, двое итальянцев и жена капитана.

Ряд итальянских изданий выдвинули предположение, что это была рабочая встреча сотрудников двух разведок. Почему яхта пошла ко дну - пока неясно.

"За каких-то 30 секунд мы попали в эпицентр апокалипсиса. Лодка мгновенно перевернулась, и мы все оказались в воде", - заявил капитан, который сейчас под следствием.

Двое погибших итальянцев - Тициана Барбони (53 года) и Клаудио Алонци (62 года) - служили в итальянских спецслужбах. Четвертый погибший, 50-летний Симони Эрез, был сотрудником "Моссада", но на момент трагедии уже вышел в отставку.

Интересно, что яхта до сих пор в воде и не доставлена к берегу. А выжившие члены компании поспешили исчезнуть сразу после инцидента. В местной больнице не сохранилось никаких записей о том, кому была оказана помощь в тот день.

Имена выживших пассажиров яхты не разглашаются. Прокурор Ночерино объяснил, что это обычная практика: в подобных случаях обнародуются только данные жертв.

Напомним, ранее The Washington Post писала, что страны Запада значительно ослабили российскую шпионскую сеть в Европе.

Также сообщалось, что в Европе задержали нескольких предполагаемых российских шпионов и хакеров, выдававших себя за дипломатов.







