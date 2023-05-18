Юридический комитет палаты представителей конгресса США обвинил ФБР в серьезных нарушениях и злоупотреблениях.

В опубликованном 18 мая докладе говорится о "вопиющих злоупотреблениях, нерациональном использовании правоохранительных ресурсов и нарушениях среди руководящего звена ФБР".

Также стало известно, что под давлением сверху агенты ведомства вынуждены засекречивать дела о так называемом внутреннем экстремизме с целью поддержать политический нарратив о росте таких инцидентов в США.

Доклад был подготовлен на основе показаний действующих и бывших сотрудников ведомства.

На днях спецпрокурор США Джон Дарем завершил расследование по поводу обстоятельств слежки за избирательным штабом бывшего президента страны Дональда Трампа. Прокурор признал, что у американских спецслужб не было каких-либо свидетельств связей между РФ и предвыборным штабом Трампа в ходе кампании 2016 года.

Ранее СМИ писали, что ФБР посылает российским дипломатам сообщения с призывами предать родину.