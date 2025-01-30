Вчера вечером в США пассажирский самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом и упал в реку. Катастрофа произошла при посадке в Национальном аэропорту Рейгана недалеко от Вашингтона.

На реке Потомак проводится масштабная поисково-спасательная операция.

Это был рейсовый самолёт, на борту было 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете - трое военных.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что около девяти вечера по местному времени при заходе на посадку пассажирский самолет авиакомпании PSA Airlines столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk).

Самолет выполнял рейс 5342 из города Уичита в Канзасе. Столкновение произошло на подлете к взлетно-посадочной полосе.

Телекомпания CBS сообщила, что из реки Потомак в Вашингтоне извлекли тела 18 погибших пассажиров самолёта.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что авиакатастрофу можно было предотвратить.

"Самолет находился на идеальной и обычной траектории захода на посадку. Вертолет летел прямо на самолет в течение длительного периода времени. Ясная ночь! На самолете горели огни, почему вертолет не пошел ни вверх, ни вниз, ни на разворот. Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, вместо того, чтобы спросить, видели ли они самолет? Это плохая ситуация, которую, похоже, можно было предотвратить. Это не хорошо!", - написал он в соцсети.

На борту упавшего в Вашингтоне самолета фигуристы, летевшие с чемпионата в Уичито. СМИ пишут, что это были граждане США российского происхождения.

Также публикуют их предварительный список:

Эндрю Торгашев;

Максим Наумов;

Алиса Ефимова;

Миша Митрофанов;

Кэти Макбет;

Даниил Паркман;

Кристина Каррейра;

Энтони Пономаренко;

Алексей Щепетов;

Аннабель Морозов;

Артём Маркелов;

Антон Спиридонов;

Данила Савельев.

А также бывшая советская фигуристка Инна Волянская, занимавшая пост тренера в команде Ashburn Ice House из Вирджинии.

Ассоциация фигурного катания США подтвердила, что на борту упавшего в Вашингтоне самолета находились фигуристы и тренеры.

В частности, граждане США: Спенсер Лейн (выложил последнее фото из самолета - прямо перед взлетом), Джина Хан, Франко Апарисио, сестры Эверли и Алидия Ливингстон.

Информации о выживших нет.

Напомним, летом в Бразилии потерпел крушение пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании Voepass Linhas Aereas, который перевозил туристов. Погибли 62 человека.