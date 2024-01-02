В аэропорту Токио на взлетно-посадочной полосе при посадке загорелся пассажирский лайнер.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Самолет Airbus A-350 выполнял рейс с острова Хоккайдо в Международный аэропорт Токио - Ханеда.

На видеозаписи видно, как самолет двигается, а затем загорается.

Japan Airlines заявила, что после посадки самолет столкнулся с воздушным судном береговой охраны Японии.

С самолета удалось успешно эвакуировать всех 379 человек. Среди пассажиров было восемь детей.

По информации береговой охраны Японии, пассажирский лайнер Airbus A350 столкнулся с их воздушным судном на взлетно-посадочной полосе. На борту находилось шесть человек.

Самолет береговой охраны направлялся на помощь пострадавшим от землетрясения.

По данным телеканала NHK, пять членов экипажа самолета береговой охраны Японии, с которым столкнулся пассажирский лайнер Japan Airlines, погибли. Командир воздушного судна был серьезно ранен.

Ранее мы писали, что американский авиастроитель Boeing попросил клиентов поискать незакрепленный болт в самолётах. Дефект в системе управления рулем направления сначала был обнаружен неизвестным иностранным эксплуатантом, а затем производителем на одном из еще неотгруженных авиалайнеров.