Авиастроитель Boeing призвал своих клиентов по всему миру провести проверку самолетов Boeing 737 Max на предмет наличия незакрепленного болта в конструкции.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

Дефект в системе управления рулем направления сначала был обнаружен неизвестным иностранным эксплуатантом, а затем производителем на одном из еще неотгруженных авиалайнеров.

Согласно заявлению Boeing, проверка каждого самолета займет около двух часов, и все новые 737 Max будут проходить эту проверку перед передачей клиентам.

"Проблема, выявленная на конкретном самолете, устранена. Из соображений предосторожности мы рекомендуем эксплуатантам проверять свои самолеты 737 MAX и сообщать нам о любых результатах" - говорится в заявлении Boeing.

Напомним, что крушение самолета Boeing 737-8 Max авиакомпании Ethiopian Airlines в 2019 году, в результате которого погибли 157 человек, было вызвано неисправностью защитной системы. Известно, что 10 марта 2019 года самолет, летевший из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Погибли все пассажиры и экипаж воздушного судна.

В феврале 2023 США остановил выпуск легендарных самолетов. Последний Boeing-747 покинул завод. Первый полет Boeing-747 совершил 9 февраля 1969 года, открыв новую эру доступных авиаперелетов.