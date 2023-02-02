Последний Boeing-747 покинул завод. В США остановили выпуск легендарных самолетов
Boeing передал заказчику последний Boeing-747. Всего за более полувека было выпущено 1574 экземпляра этого легендарного самолета.
Об этом сообщает CNN.
Последний "Боинг" грузовой версии 747-8 достался американской авиакомпании Atlas Air.
"Боинг-747 - это символ многих вещей, и, прежде всего, это символ мира, который с Боингом-747 стал значительно меньше", - заявил на церемонии передачи самолета генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор.
О прекращении производства своего бывшего флагмана Boeing объявил еще в июле 2020 года.
Первый полет Boeing-747 совершил 9 февраля 1969 года, открыв новую эру доступных авиаперелетов. Он стал первым в мире дальнемагистральным двухпалубным широкофюзеляжным пассажирским самолётом.
В течение 36 лет он был самым большим, тяжёлым и вместительным пассажирским авиалайнером.
Самолет эксплуатируется по всему миру, перевозя на двух палубах до 500 пассажиров. Он служил бортом "номер один" для американских президентов и транспортировал космические шаттлы.
Ему на смену пришли более экономичные и вместительные Boeing-777 и Airbus A380.
Ранее директор "Антонова" сообщил, что Украина строит новый самолет "Мрия" в секретном месте. Он готов на треть.
Хотя вскоре в "Антонове" заявили, что постройка нового самолета "Мрия" еще не начиналась, а ведутся только конструкторские работы.