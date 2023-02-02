Boeing передал заказчику последний Boeing-747. Всего за более полувека было выпущено 1574 экземпляра этого легендарного самолета.

Об этом сообщает CNN.

Последний "Боинг" грузовой версии 747-8 достался американской авиакомпании Atlas Air.

"Боинг-747 - это символ многих вещей, и, прежде всего, это символ мира, который с Боингом-747 стал значительно меньше", - заявил на церемонии передачи самолета генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор.

О прекращении производства своего бывшего флагмана Boeing объявил еще в июле 2020 года.

Первый полет Boeing-747 совершил 9 февраля 1969 года, открыв новую эру доступных авиаперелетов. Он стал первым в мире дальнемагистральным двухпалубным широкофюзеляжным пассажирским самолётом.

В течение 36 лет он был самым большим, тяжёлым и вместительным пассажирским авиалайнером.

Самолет эксплуатируется по всему миру, перевозя на двух палубах до 500 пассажиров. Он служил бортом "номер один" для американских президентов и транспортировал космические шаттлы.

Ему на смену пришли более экономичные и вместительные Boeing-777 и Airbus A380.

Ранее директор "Антонова" сообщил, что Украина строит новый самолет "Мрия" в секретном месте. Он готов на треть.

Хотя вскоре в "Антонове" заявили, что постройка нового самолета "Мрия" еще не начиналась, а ведутся только конструкторские работы.