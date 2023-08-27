Военный вертолет США Boeing MV-22B Osprey с морскими пехотинцами разбился над австралийскими островами Тиви во время учений.

Об этом сообщает The Guardian.

По предварительным данным, инцидент с Boeing MV-22B Osprey произошел утром 27 августа на острове Мелвилл, расположенном в 60 км к северу от Дарвина. На место происшествия немедленно прибыли спасательный вертолет и полиция.

На борту самолета находилось 23 человека. Сообщается, что трое пехотинцев погибли, а еще пятеро были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Авария произошла спустя несколько дней после начала обучения "Predators Run 2023" в Топ-Энди с участием солдат из Филиппин, Индонезии и Восточного Тимора. В многонациональных учениях принимают участие 2500 солдат, они проходят в Дарвине и на островах Тиви.

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Также сегодня ВСУ обнародовали имена всех летчиков, погибших после столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области. Кроме Андрея Пильщикова "Джуса" погибли майоры Вячеслав Минка и Сергей Проказин.