В Филадельфии разбился медицинский самолёт. На борту было шесть человек, среди них ребенок
Возле города Филадельфия, что в американском штате Пенсильвания, произошла авиакатастрофа с легкомоторным самолетом медицинской эвакуации Learjet 55.
Об этом сообщает CBS News Philadelphia.
Самолет потерпел крушение недалеко от торгового центра. На борту было шесть человек, среди них четыре члена экипажа, пациент-ребенок и сопровождающий пациента.
Представитель больницы Мел Бауэр заявил, что пациентом была девочка из Мексики, которая после завершения лечения в Shriners Children's Philadelphia направлялась домой.
"В настоящее время мы не можем подтвердить наличие выживших", - заявили в службе скорой медицинской помощи Jet Rescue Air Ambulance.
При крушении борт врезался в жилые дома, которые загорелись. Обломки самолета разбросаны по всей округе.
На данный момент известно, что шесть человек были доставлены в больницу, трое получили медицинскую помощь и были выписаны, а трое остаются в больнице в удовлетворительном состоянии.
На днях в США пассажирский самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом и упал в реку. На борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете - трое военных.
В конце декабря в Южной Корее после неудачной посадки разбился самолет Boeing-737. На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа рейсом из Таиланда.