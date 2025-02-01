Возле города Филадельфия, что в американском штате Пенсильвания, произошла авиакатастрофа с легкомоторным самолетом медицинской эвакуации Learjet 55.

Об этом сообщает CBS News Philadelphia.

Самолет потерпел крушение недалеко от торгового центра. На борту было шесть человек, среди них четыре члена экипажа, пациент-ребенок и сопровождающий пациента.

Представитель больницы Мел Бауэр заявил, что пациентом была девочка из Мексики, которая после завершения лечения в Shriners Children's Philadelphia направлялась домой.

"В настоящее время мы не можем подтвердить наличие выживших", - заявили в службе скорой медицинской помощи Jet Rescue Air Ambulance.

При крушении борт врезался в жилые дома, которые загорелись. Обломки самолета разбросаны по всей округе.

На данный момент известно, что шесть человек были доставлены в больницу, трое получили медицинскую помощь и были выписаны, а трое остаются в больнице в удовлетворительном состоянии.

На днях в США пассажирский самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом и упал в реку. На борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете - трое военных.

В конце декабря в Южной Корее после неудачной посадки разбился самолет Boeing-737. На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа рейсом из Таиланда.