Одним из пилотов военного вертолета Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом в Вашингтоне, мог быть трансгендер Джо Эллис.

Такую версию выдвигают американские СМИ, в частности, газета Santa Monica Observer, а также пользователи англоязычного сегмента Х и Facebook.

"По слухам, трансгендерная женщина Джо Эллис была пилотом вертолета Black Hawk, который столкнулся в воздухе с самолетом American Airlines. Хотя ее личность привлекла значительное внимание в социальных сетях, информация остается официально неподтвержденной властями", - пишет Santa Monica Observer.

А по информации The Tribune Express, Эллис прослужила в Национальной гвардии Вирджинии около 15 лет. В этот период она "прошла гендерную трансформацию".

"Некоторые онлайн-источники предполагают, что Эллис открыто говорила о своих проблемах с гендерной дисфорией и депрессией. В одном из сообщений утверждается, что она написала об этих проблемах всего за день до крушения", - сказано в материале газеты.

Кроме того, в день авиакатастрофы, 29 января, вышел подкаст с Эллис, в котором она раскритиковала указ Дональда Трампа о запрете служить трансгендерам в армии и заявила, что хочет продолжать службу.

По данным ABC News, вертолетом управляла "опытная женщина-пилот, налетавшая более 500 часов". Была ли она трансгендером, ABC News не уточняет.

СМИ также пишут, что пилот вертолета летел хаотично и игнорировал разницу в высоте.

Напомним, Трамп вчера заявил, что в авиакатастрофе виноваты "политика инклюзивности" и ошибка экипажа военного вертолета.