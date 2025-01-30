Президент США Дональд Трамп рассказал некоторые подробности вчерашней авиакатастрофы с участием военного вертолета и пассажирского самолета в Вашингтоне.

Эту тему он затронул во время брифинга в Белом доме.

По его словам, вертолёт по каким-то причинам находился на одной высоте с пассажирским авиалайнером, это и предрешило трагедию.

Трамп сообщил, что экипаж пассажирского самолета действовал верно, катастрофу в Вашингтоне по сути спровоцировал вертолет.

Также президент США дал понять, что снова ужесточит полетные стандарты, которые уже делал строже в свой первый срок и которые потом были смягчены Джо Байденом. Как сказал Трамп, Байден и Барак Обама ставили во главу угла политику, он же поставит безопасность.

Кроме того, он дал понять, что в трагедии виновата политика инклюзивности, из-за которой снизился уровень профессионализма.

"Это здравый смысл", – сказал американский президент, отвечая на вопрос об этом обвинении.

Напомним, на борту самолета находились американские фигуристы российского происхождения.

25 декабря в Казахстане рухнул пассажирский самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку – Грозный. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли, а 29 выжили.