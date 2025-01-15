Появилась полная расшифровка переговоров пилотов разбившегося азербайджанского самолёта компании Azerbaijan Airlines (AZAL) с диспетчерами.

Ее опубликовал российский телеграм-канал Baza.

Из расшифровки следует, что все решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, следовать обратно в Баку, а в финале лететь в Актау экипаж Azerbaijan Airlines принимал самостоятельно.

Диспетчеры предлагали пилотам садиться сначала в Грозном, затем – в Махачкале, а также дали экипажу данные о других российских аэропортах, готовых принять борт, но экипаж принял решение не садиться там.

Также из записей следует, что версия о столкновении с птицами и о взорвавшемся газовом баллоне на борту была озвучена именно экипажем самолёта во время переговоров с диспетчерами. Из записей следует, что внешнее воздействие на самолёт было, однако пилот не стал объявлять на борту чрезвычайную ситуацию.

Сегодня стало известно, что в Казахстан, который проводит расследование авиакатастрофы, доставлены из Бразилии уже расшифрованные черные ящики разбившегося самолёта.

Напомним, 25 декабря пассажирский самолёт Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом Баку – Грозный, разбился вблизи Актау. На борту находились 67 человек, 38 из них погибли, а 29 выжили.

По наиболее распространённой версии, которую власти Азербайджана высказывают уже фактически как официальную, самолёт был по ошибке сбит российской системой ПВО, которая отражала атаку украинских дронов на Грозный.

Президент Азербайджана не раз обвинял Россию как в крушении самолета, так и в попытке скрыть обстоятельства инцидента.