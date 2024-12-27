Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что крушение самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане произошло после атаки украинских беспилотников на Грозный.

Об этом он сказал в видеообращении.

По словам Ядрова, самолет не смог, как планировалось, приземлиться в Грозном из-за режима "Ковер", который ввели из-за налета дронов. Кроме того, в районе аэропорта Грозный был плотный туман: на высоте 500 метров не было видимости. Экипаж лайнера предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном. После их провала пилоту предложили другие российские аэропорты для посадки, но он самостоятельно решил лететь в Актау через все Каспийское море, где и упал.

Что послужило причиной катастрофы, Ядров не уточнил.

"Много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать", - отметил он.

Между тем азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines, чей борт потерпел крушение 25 декабря, официально заявила о "внешнем вмешательстве", которое вызвало авиакатастрофу. Об этом пресс-служба компании написала в Фейсбуке.

В связи с этим Агентство гражданской авиации Азербайджана отменило рейсы в некоторые города на юге РФ.

"На основании предварительных результатов расследования аварии самолета..., произошедшей из-за физического и технического внешнего вмешательства, а также с учетом рисков для безопасности полетов, Агентство гражданской авиации Азербайджана приняло решение с 28 декабря 2024 года приостановить рейсы из Баку в следующие аэропорты России: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара", - говорится в сообщении Azerbaijan Airlines.

Также полеты в РФ частично отменила казахская компания QAZAQ AIR - "для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию". Отменены рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу.

Вчера израильская авиакомпания El-Al отменила все рейсы в Москву в связи с инцидентом с азербайджанским самолетом. Авиакомпания заявила, что пока рейсы приостановлены на неделю.

Вчера ведущие западные СМИ со ссылкой на источники написали, что азербайджанский борт был сбит российской ракетой ПВО. Также об этом заявил азербайджанский депутат Расим Мусабеков потребовал от России извинений.