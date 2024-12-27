Азербайджанский депутат Расим Мусабеков потребовал от России извинений за крушение самолета Азербайджанских авиалиний в Актау (Казахстан).

Об этом депутат Меджлиса заявил в интервью изданию Turan.



"Самолет был сбит на территории России, в небе Грозного. Отрицать это невозможно... Те, кто это совершил, должны понести уголовную ответственность, должна быть выплачена компенсация", - сказал Мусабеков.

По словам депутата, в России кто-то пытается "замести следы", но, если не последует извинений, не будут привлечены к ответственности виновные лица и не будут выплачены компенсации, то отношения Баку и Москвы "перейдут на другой уровень".

Напомним, по версии, о которой сейчас пишут в прессе, самолёт был по ошибке сбит российской системой ПВО около Грозного, когда отбивалась атака украинских беспилотников.

Сообщалось, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах, несмотря на просьбы пилотов. Им приказали лететь через Каспийское море в сторону казахского города Актау. Системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.

Официально эта или какая-либо другая версия пока не подтверждена. В США сообщили, что причиной крушения самолета в Актау действительно мог стать российский огонь по украинским беспилотникам. В Казахстане нет своих версий.

Российские государственные издания приводили сообщения двух выживших пассажиров, что они услышали взрывы "по самолету", когда борт находился над Чечней. Кроме того, публиковалось видео из салона рухнувшего в Казахстане самолета, на котором видна дыра в крыле.

Между тем крупнейшая авиакомпания Израиля отменила рейсы в Москву после крушения азербайджанского самолета в Казахстане.