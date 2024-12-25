В Средиземном море между Испанией и Алжиром в результате взрыва в машинном отделении 24 декабря затонуло российское судно.

Сегодня владелец сухогруза заявил, что судно пошло ко дну из-за теракта. По его словам, с правого борта "Урса Майор" произошли три взрыва, которые и стали причиной крушения.

Согласно официальной информации, это судно везло во Владивосток два крана для порта весом 380 тонн каждый и крышки люков для ледоколов. Ранее, с 2017-го по 2022 год, судно доставляло грузы для российских военных в Сирии.

Два члена экипажа пропали без вести. 14 спасены. Все - россияне.

Напомним, что на днях в Керченском проливе из-за шторма затонули два российских танкера. Были погибшие, а от утечки мазута погибло множество животных.