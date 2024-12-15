В Керченском проливе тонут два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Они находятся недалеко от берега. Сообщается, что их повредили волны.

На борту кораблей находятся люди, идет спасательная операция. На борту одного судна находится 13 членов экипажа, на борту другого - 14.

Российские СМИ пишут, что на борту этих танкеров находятся более 8 тысяч тонн мазута. Сообщается, что мощные волны пробили суда.

Один моряк с танкера "Волгонефть 212", который потерпел крушение в Керченском проливе погиб. 13 человек спасли, заявляет российское МЧС.

Второй танкер - "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.

Произошел разлив нефтепродуктов. В каком количестве - пока данных нет.

Позже в российском МЧС сообщили, что второй потерпевший крушение танкер в Керченском проливе после дрейфа сел на мель в 80 м от берега в районе порта Тамань, сейчас планируется эвакуация экипажа в составе 14 человек.

С танкера "Волгонефть 212" смогли спасти капитана судна - он наглотался воды с мазутом и потерял сознание.

Сейчас экипаж находится в больнице Анапы с обморожением.

Напомним, в марте российский рыболовный траулер "Капитан Лобанов" затонул недалеко от города Пионерского в Калининградской области после попадания в него ракеты ВМФ РФ во время учений.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.