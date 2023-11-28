У берегов Греции затонуло грузовое судно, которое, возможно, занималось контрабандой - СМИ
У берегов Греции затонуло грузовое судно, которое шло в Украину и, возможно, занималось контрабандой.
Об этом сообщает греческая газета Kathimerini.
По предварительной информации Береговой охраны, грузовое судно вышло из Египта и направлялось в Стамбул с солью. Однако единственный выживший член экипажа говорит, что пунктом назначения на самом деле была Украина.
Затонувшее судно входило в десятку самых "разыскиваемых" кораблей, опубликованных в международной базе данных Shiparrested. За ним было зафиксировано 65 серьезных нарушений и недостатков, в том числе с документами. Самое серьезное нарушение касалось незаконных записей в Журнале нефтяных операций.
Проблемы у грузового корабля начались в субботу, но экипаж подал сигнал бедствия только в воскресенье, когда судно уже почти затонуло.
Напомним, грузовое судно Raptor затонуло в Эгейском море вблизи греческого острова Лесбос. 13 членов экипажа пропали без вести.
Ранее мы писали, что у черноморского побережья Турции во время шторма затонуло турецкое грузовое судно с 12 членами экипажа на борту.