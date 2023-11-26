В Эгейском море вблизи греческого острова Лесбос затонуло грузовое судно Raptor. Одного моряка удалось спасти, еще 13 членов экипажа пропали без вести.

Об этом пишет греческое издание Kathimerini.

Сообщается, что судно под флагом Коморских островов, управляемое ливанской компанией, перевозило соль из Египта в Стамбул с 14 членами экипажа на борту, в числе которых были граждане Египта, Сирии и Индии.

Утром 26 ноября стало известно о механической неисправности. Позже капитан активировал экстренный вызов для ближайших кораблей, а после этого судно исчезло с радаров.

По предварительным оценкам, корабль столкнулся с бурными водами и сильным ветром в Эгейском море, и, возможно, дал течь.

К поисково-спасательным работам привлекались пять грузовых судов, три катера администрации порта и вертолет, а также фрегат Военно-морских сил Греции.

С субботы на юго-востоке Европы бушует сильный шторм. Практически все паромное сообщение между греческими островами и материком отменено.

Напомним, на днях у черноморского побережья Турции во время шторма затонуло турецкое грузовое судно с 12 членами экипажа на борту. Властям не удалось связаться с экипажем. Судно затонуло после удара о волнорез. Плохая погода не позволила воздушным и морским судам провести поиски.

Перед этим шедший из Одессы под флагом Камеруна сухогруз Pallada сел на мель и разломился пополам из-за шторма у порта Эрегли, расположенного в турецкой провинции Зонгулдак. С судна были успешно эвакуированы все 13 членов экипажа.