Украина конфисковала сухогруз USKO MFU под флагом Камеруна за незаконный заход в порты Крыма.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины в своем телеграм-канале.

Заявляется, что морская охрана задержала судно в Одесской области ещё в июле этого года. Капитана обвиняют в нарушении порядка въезда на оккупированные территории.

Днепровский районный суд Киева принял решение передать судно в Национальное агентство по управлению активами (АРМА)

Ранее мы писали, что в Хорватии отменили арест яхты Медведчука из-за отсутствия обвинительного акта от Офиса генпрокурора Украины. Элитное плавсредство длиной 92 метра оценивают в 200 миллионов долларов. Украина планировала его продать, но теперь такая возможность под вопросом.

Также мы рассказывали, что два года назад в Украине яхту Медведчука арестовали и передали в распоряжение АРМА.

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