Власти США считают, что причиной крушения самолета в Казахстане действительно мог стать российский зенитный огонь, сообщает The Financial Times.

Официальный представитель США заявил, что есть первые признаки того, что самолет мог быть сбит российской зенитной установкой.

Агентство авиационной безопасности Osprey (частная аналитическая компания экспертов по авиарискам) заявила: "Последующее видео с обломками самолета и обстоятельства, связанные с безопасностью воздушного пространства в данном регионе России, указывают на возможность того, что самолет был сбит каким-либо видом зенитного огня".

Отметим, что версия о сбитии самолёта российской системой ПВО сегодня активно публикуется в различных медиа со ссылкой на неназванных чиновников Азербайджана. Официально эта версия (также как и все остальные) пока не подтверждена.

В свою очередь власти Казахстана пока не могут подтвердить или опровергнуть какую-либо из версий о крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау. Об этом заявил корреспонденту Tengrinews зампремьера Казахстана Канат Бозумбаев.

"Никакую из версий подтверждать или опровергать на сегодняшний день не можем. Расследование продолжается", – сказал он.

Позже на брифинге в Актау Бозумбаев, который возглавил правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы, повторил, что "опровергнуть какую-либо версию невозможно".

По его словам, у Казахстана нет официальной версии случившегося, а Россия и Азербайджан свои не представили.

"Когда нам дадут заключение, что самолет столкнулся с птицей, либо произошел внутри взрыв, когда сделают вывод, следствие может довести… Журналистские догадки и исследования основаны на каких-то источниках правительств. Мы находимся на контакте постоянно с коллегами из Азербайджана. Никто никаких версий нам еще не сказал, официально мы никакой версии ни от России, ни от Азербайджана не получали. Поэтому опровергнуть какую-либо версию невозможно", – сказал Бозумбаев.

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев также выступил на брифинге, рассказав, как происходило крушение самолета.

По его словам, аварийные службы аэропорта Актау были готовы принять лайнер. Экипаж предпринял две попытки захода на взлетно-посадочную полосу аэродрома, "в ходе которых наблюдались хаотичные изменения высоты судна". В частности, самолет отклонился в сторону. В 11:28 была потеряна связь с экипажем и самолет упал.

Версия о поражении самолёта российской системой ПВО появилась ещё вчера. В момент полета рейса над Чечней там же летали украинские беспилотники, по которым вела огонь российская система противовоздушной обороны.