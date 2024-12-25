Продолжается выяснение причин падения пассажирского самолёта, следовавшего из Баку в Грозный.

Видео с моментом падения самолёта в Казахстане опубликовали очевидцы.

Появляется всё больше свидетельств, что авиалайнер мог быть поражён средствами ПВО – примерно в это же время Чечня подверглась атаке дронов. Об этом свидетельствуют, в частности, пробоины в обшивке, характерные для поражающих элементов специализированных боеприпасов.

"Был взрыв – я бы не сказал, что внутри самолёта. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела", – рассказал мужчина, выживший в катастрофе.

На кадрах, сделанных пассажиром из салона, видны повреждения обтекателя на левом крыле.

Ранее была опубликована первая расшифровка переговоров пилотов и видео с раненым пассажиром в салоне.

Женщина сидит с вытянутой ногой, а под её сидением растянулось пятно алой жидкости, похожее на кровь. В это время пилот сообщил диспетчеру, что с самолётом столкнулись птицы.

Как одну из возможных причин трагедии также рассматривают взрыв в салоне AXY8243.

По имеющимся данным, этот борт вылетел из Баку, но из-за тумана в пункте назначения Грозном его перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. Возле аэропорта самолёт пропал с радаров, после чего упал в поле рядом со взлётно-посадочной полосой.