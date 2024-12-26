Израильская авиакомпания El-Al отменяет все рейсы в Москву после инцидента с азербайджанским самолетом, который разбился в Казахстане.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, которое цитируют израильские издания.

Заявляется, что пока рейсы приостановлены на неделю.

"На следующей неделе будет проведена повторная оценка ситуации, после чего будет принято решение о возобновлении рейсов", - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, по версии, о которой сейчас пишут в прессе, самолёт был по ошибке сбит российской системой ПВО около Грозного, когда отбивалась атака украинских беспилотников.

Сообщалось, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах, несмотря на просьбы пилотов. Им приказали лететь через Каспийское море в сторону казахского города Актау. Системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.

Официально эта или какая-либо другая версия пока не подтверждена. Российские государственные издания приводили сообщения двух выживших пассажиров, что они услышали взрывы "по самолету", когда борт находился над Чечней. Кроме того, публиковалось видео из салона рухнувшего в Казахстане самолета, на котором видна дыра в крыле.

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