В Канаде самолёт местных авиалиний неудачно сел в аэропорту Галифакса. Борт загорелся. Об этом сообщает Republic.

Самолет авиакомпании Air Canada в аэропорту Галифакса выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и частично загорелся из-за неисправности шасси в аэропорту Галифакса.

Самолет следовал из Сент-Джонса в Галифакс.

Предварительно, информации о пострадавших нет.

Ранее в Южной Корее при посадке разбился Boеing местной авиакомпании. Погибли по меньшей мере 120 человек.

Приземляясь в аэропорту провинции Муан, борт из Бангкока выкатился за пределы полосы и врезался в ограждение.

Также на этой неделе в Казахстане разбился самолёт из Азербайджана, предварительно сбитый над российской территорией. Он летел из Баку в Грозный.

На борту разбившегося судна находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. Погибли 38 человек.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.