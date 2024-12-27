Александр Кальянинов, погибший за штурвалом пассажирского самолёта в Казахстане, учился в украинской Государственной лётной академии города Кропивницкого.

Об этом сообщает официальный сайт академии.

Согласно сообщению, Кальянинов с детства мечтал стать пилотом, как его отец, и связать свою жизнь с небом. Проходил обучение на факультете лётной эксплуатации, где получил квалификации "Инженер-пилот" и "Инженер-исследователь".

"Александр был очень умным, эрудированным, свободно разговаривал на нескольких иностранных языках, был очень честен и всегда готов прийти на помощь. В ходе авиакатастрофы, рискуя собственной жизнью, спас десятки жизней при исполнении служебного долга", – сказано в публикации.

Напомним, в США считают, что причиной падения авиалайнера в Актау мог стать российский огонь по украинским беспилотникам.

Официальный представитель заявил, что есть первые признаки того, что самолет мог быть сбит российской зенитной установкой.

Ранее появилась первая расшифровка переговоров пилотов упавшего в Казахстане самолёта и видео с раненым пассажиром в салоне.

Женщина сидит с вытянутой ногой, а под её сидением растянулось пятно алой жидкости, похожее на кровь.

При этом пилот, ведущий диалог с диспечером, заявляет, что с самолётом столкнулись птицы.