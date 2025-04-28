Вашингтон раскритиковал участие КНДР в войне против Украины на территории Курской области, которое накануне официально подтвердили Москва и Пхеньян.

Об этом сообщает агентство "Рёнхап".

Представитель Госдепа заявил, что Северная Корея и другие третьи страны "способствовали продолжению" войны и "несут за это ответственность".

"Мы по-прежнему обеспокоены прямым участием КНДР в войне. Военное развертывание КНДР в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР в ответ, должны быть прекращены", - сказал чиновник.

Он заявил, что подготовка Россией северокорейских солдат нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, которые в совокупности налагают широкий запрет на предоставление или получение военной подготовки или помощи КНДР или от нее.

Тем временем Владимир Путин заявил, что "солдаты КНДР помогали РФ отражать вторжение ВСУ в полном соответствии с международным правом".

А спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия также может оказать КНДР военную помощь в соответствии с двухсторонним военным договором.

Напомним, Северная Корея впервые официально признала участие своих войск в боях на территории Курской области.

Ранее западные издания писали, что после участия в боях под Курском северокорейские военные стали одними из самых ценных в армии РФ.