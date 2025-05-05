В понедельник, 5 мая, в Украине идет 1167-й день войны с Россией.

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13.37 Российские войска продвинулись Белгородской области, где отбросили ВСУ от Демидовки.

Это следует из обновленной карты военного паблика Deep State

Также россияне приблизились к границе Днепропетровской области в районе Котляровки. До административного кордона там осталась 2,5 км.

Также у РФ есть продвижение в районе соседней Успеновки. ВСУ под Покровском сумели отбить часть позиций у Лысовки.

13.23 В Мирнограде под обстрел попал дом бэк-вокалистки группы Ziferblat, которая будет представлять Украину на "Евровидении".

Об этом Кристина Старикова сообщила в Instagram.

11.23 Российские паблики пишут о новой попытке ВСУ прорвать границу РФ в Курской области.

Сообщается о боях в районе Теткино, которое ВСУ пытаются отрезать. Для этого ночью там были разрушены ракетами мосты, затем пошли машины для разминирования, а затем десант на бронетехнике.

ВСУ пытаются прорываться через границу малыми группами по 5–6 человек в разных точках. В настоящее время идут бои.

Отметим, что Теткино находится западнее района Суджи в Курской области, где ВСУ ранее полгода удерживали плацдарм.

11.11 Армия РФ начала продвижение западнее Великой Новоселки, где в последние недели было тихо, в сторону Днепропетровской и Запорожской областей.

Как сообщает Deep State, 3 мая РФ начала активные штурмовые действия сразу на трех участках: на Вольное Поле, на Зеленое Поле и южнее Новоселки, а также в направлении Новополя.

Ситуация "трудная", россияне сумели перейти реку Ворона и закрепиться по трассе около Зеленого Поля, а также занять несколько лесополос восточнее Новодаровки.

9.40 Армия РФ продолжает продвигаться в районе трассы Покровск-Константиновка и зашла уже в Новую Полтавку по ту сторону дороги, заявляет украинский военный Мучной.

Военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что оборона ВСУ около трассы "сыпется" из-за плохого взаимодействия между подразделениями и концентрации сил около Покровска.

По его оценке, проблемы есть как в направлении Константиновки севернее, так и в направлении Мирнограда западнее, где ранее оборона держалась месяцами без продвижений РФ.

"Но из-за плохого взаимодействия между ответственными за эти 2 направления враг имеет успехи. И сколько это будет продолжаться и когда, наконец, пофиксируют координацию - теперь неизвестно", - пишет Мирошников.

Еще одна причина, которую он приводит, - сосредоточение сил и средств на другом фланге Покровска, хотя накопление войск РФ "читалось, просто банально вовремя не были приняты управленческие решения".

9.13 Воздушные силы сообщают, что этой ночью сбили только 42 "Шахеда" из 116, которые атаковали Сумскую и Донецкую область.

Еще 21 "не достигли целей (локационно потеряны)".

Также в Сумской области были прилеты двух "Искандеров".

7.49 В Конотопе Сумской области уничтожен объект инфраструктуры.

Его атаковали более десятка "Шахедов" и две баллистических ракеты, сообщил мэр города Артем Семенихин.