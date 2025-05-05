Анализируем итоги 1167-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские паблики с утра пишут о новой попытке ВСУ прорвать российскую границу в Курской области.

Сообщается о боях в районе Теткино, которые ВСУ хотят отрезать с востока. Для этого ночью там были разрушены ракетами мосты, затем пошли машины для разминирования, а затем десант на бронетехнике.

ВСУ пытаются прорываться через границу малыми группами по 5–6 человек в разных точках. В настоящее время идут бои. Российские военные телеграмм-каналы публикуют видео, как заявляется, с пораженной техникой украинской армии. При этом они предполагают, что атаки продолжаются и в ближайшие дни. И, возможно, не только в Теткино. Также они пишут о концентрации украинских войск в приграничных районах Сумской области.

Отметим, что Теткино находтися западнее района Суджи в Курской области, где ВСУ ранее полгода удерживали плацдарм.

Украина этих атак не подтверждала. Тем временем в Сумской области объявили срочную эвакуацию из двух соседних населенных пунктов - Белополье и Ворожба.

Теткино находится в довольно неудобном для обороны россиянами положении - фактически на выступе, которые с трех сторон окружает украинская территория. Судя по всему именно поэтому данный район и выбрали ВСУ для удара.

Также, возможно, есть и информационно-политические мотивы для удара. А именно - взять под контроль какую-то часть российской территории к 9 мая, чтоб перебить одну из главных нынешних "победных" линий Кремля - заявления о "полном освобождении Курской области". По этой же причине и для россиян не допустить прорыва является важной задачей.

Кто, по итогу, свои задачи выполнит - увидим в ближайшие дни.

У границы Сумской области, но уже на территории Белгородской, россияне еще отодвинули фронт от села Демидовка, сообщает военный паблик Deep State. При этом на прошлой неделе российские паблики сообщали, что Демидовка и Поповка уже возвращены под контроль РФ.

Армия РФ начала продвижение западнее Великой Новоселки, где в последние недели было тихо, в сторону Днепропетровской и Запорожской областей.

Как сообщает украинский военный паблик Deep State, 3 мая РФ начала активные штурмовые действия сразу на трех участках: на Вольное Поле, на Зеленое Поле и южнее Новоселки, а также в направлении Новополя.

Ситуация, как пишет паблик, "трудная", россияне сумели перейти реку Ворона и закрепиться по трассе около Зеленого Поля, а также занять несколько лесополос восточнее Новодаровки.

На участке фронта между Покровском и Курахово россияне существенно продвинулись к границе Днепропетровской области, к которой остается им 2,3 километра.

Также продолжает обостряться ситуация для ВСУ к югу от Константиновки.

Армия РФ продолжает продвигаться в районе трассы Покровск-Константиновка и зашла уже в Новую Полтавку по ту сторону дороги, заявляет украинский военный с позывным "Мучной".

Deep State сообщает, что захвачено также село Зеленое Поле. И в целом в этом районе россияне увеличили применение КАБов и дронов на оптоволокне, в которых имеют преимущество. "К сожалению, мы пока отстаём в этом направлении", - пишет телеграм-канал.

Россияне "усиливают "охоту" на всё, что движется в Константиновке, а также на логистические маршруты к линии боевого соприкосновения из города, что наносит довольно ощутимый ущерб".

Также нарастает угроза выхода РФ к западу от Константиновки, если темпы продвижения россиян сохранятся в районе Сухой Балки и Новооленовки.

"Выход на трассу Покровск–Константиновка в районе Новооленовки может стать продолжением движения на Константиновку с западной стороны, что создаст крайне неблагоприятную ситуацию как для Константиновки, так и для Торецка", - пишет паблик.

Он также заявляет о критической важности удержания высот в Часовом Яре и Ступочек (в которых уже идут бои), поскольку при их потере россияне смогут поставить под огневой контроль всю Константиновскую агломерацию, "через которую проходит значительная часть логистики Сил Обороны".

Военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что оборона ВСУ около трассы Покровск-Константиновка "сыпется" из-за плохого взаимодействия между подразделениями и концентрации сил около Покровска.

По его оценке, проблемы есть как в направлении Константиновки севернее, так и в направлении Мирнограда западнее, где ранее оборона держалась месяцами без продвижений РФ.

"Но из-за плохого взаимодействия между ответственными за эти 2 направления, враг имеет успехи. И сколько это будет продолжаться и когда, наконец, пофиксируют координацию - теперь неизвестно", - пишет Мирошников.

Еще одна причина, которую он приводит, - сосредоточение сил и средств на другом фланге Покровска, хотя накопление войск РФ "читалось, просто банально вовремя не были приняты управленческие решения".

То есть, если посмотреть ситуацию на фронте, то мы видим картину, что украинские войска наступают на одном из участков фронта (в Курской области), а на остальных усиливают натиск россияне.

Ситуация, когда наступление ВСУ сопровождалось ускорением продвижения армии РФ за последний год мы наблюдали уже несколько раз.

Так, в августе 2024 года переброска многих наиболее боеспособных украинских подразделений в Курскую область привела к ускорению наступления россиян на покровско-кураховском направлении, в ходе которого они отодвинули фронт на десятки километров на запад от Донецка.

В феврале 2025 года украинское военно-политическое руководство решило организовать контрнаступление на ряде участков фронта. В основном на Донбассе (Покровск, Торецк и т.д.). Поток резервов в Курскую область снизился, часть подразделений было оттуда переброшено на Донбасс. Итог - в конце февраля-начале марта ситуация для ВСУ на Курском плацдарме резко ухудшилась и он почти весь был потерян. При этом и в Донецкой области серозных продвижений у ВСУ не было.

Наступление ВСУ в Белгородской области в апреле сопровождалось ускорением продвижения россиянам на других участках фронта.

Как, когда и где аукнется нынешнее наступление ВСУ на Теткино - пока непонятно. Но есть риск, что если в бои там втянутся крупные силы ВСУ, то фронт просядет где-то в другом месте.

Причина тако ситуации - в специфики наступательных действий в условиях дроновой войны. Ударный беспилотники превращают любое наступление в операцию с неизбежными огромными потерями. Поэтому атаки требуют крупных сил и очень больших резервов, чтоб осуществлять накаты волна за волной. И опыт боев последнего года показывает, что резервы у ВСУ ограничены. Поэтому их концентрация в одном месте оборачивается проблемами в остальных.

У россиян, судя по тому, что они постоянно наступают на разных направлений, с резервами ситуация лучше. Но непонятно, на сколько их еще хватит и как долго еще РФ сможет нанимать достаточное число новобранцев, чтоб перекрывать потери на фронте.

Атаки в Черном море и угроза Москве

Украина в последние дни резко активизировала атаки на Черном море.

Несколько дней подряд Крым атаковали дроны и безэкипажные катера. А в ночь на субботу к этому добавилась атака на Новороссийск, где сейчас преимущественно базируется российский флот.

По Крыму был комбинированный удар британских ракет Strom Shadow (о чем РФ заявила впервые с января), ракет "Нептун", десятков беспилотников и морских дронов.

Из того ущерба, который подтвердили российские паблики - безэкипажный катер ВСУ впервые подбил российский морской штурмовик Су-30. Удар наносился ракетами, установленными на морской дрон.

Позже стало известно, что удар наносился дроном Magura V7, который вооружен двумя американскими зенитными ракетами Sidewinder.

Также вечером субботы Зеленский заявил, что в Крыму был подбит еще один российский самолет, но с российской стороны этому подтверждений не было.

На следующую ночь Киев атаковали "Шахеды", пострадали дома, торговый центр. Получили ранения 11 человек.

Отметим, что Украина возобновила атаки в Черном море после довольно длительного перерыва. Обычно такие атаки подаются Украиной как крупное медийное событие. Не исключено, что в этот раз оно связано с подготовкой РФ к празднованию дня победы.

На прошлой неделе Зеленский и другие представители украинской власти намекали на то, что по Москве на 9 мая может быть нанесен удар. Он заявил, что российские власти "боятся" за то, что может быть атакован военный парад, где соберутся иностранные гости.

На выходных украинский президент усилил этот мессидж и заявил, что "не может гарантировать безопасность" гостям парада на Красной площади. А глава Офиса президента Ермак опубликовал картинку с изображением Зеленского, беспилотников и горящей Красной площади. "Этот день мы приближали, как могли", - гласит надпись (отрывок из советской песни "День Победы").

Правда, потом Зеленский заявил, что имел в виду удары, которые организует сама российская власть, чтобы обвинить в них Украину. Хотя ранее говорил, что Кремль "правильно боится" угрозы атаки - то есть, речь у самого же Зеленского еще пару дней назад явно шла о внешнем нападении, а не внутренней провокации.

То есть, картина складывается следующая. Украина сперва начала намекать на удары по Москве на 9 мая. А затем начала атаковать после длительного перерыва российские объекты в Крыму и в Новороссийске. Также дроны снова начали долетать до таких отдаленных территорий РФ как Мурманск или Ямало-Ненецкий автономный округ.

Иными словами, Киев активно наращивает накануне 9 мая дальнобойные удары по России - с вероятной целью сорвать или проблематизировать россиянам празднование 80-летия победы. А также отпугнуть от поездки в Москву представителей разных стран мира.

Впрочем, пока из-за этого своих планов посетить Москву никто не отменял. Свое присутствие уже подтвердил глава Китая Си Цзиньпин. Также, несмотря на проблемы со здоровьем, пообещали приехать лидеры Сербии и Словакии Вучич и Орбан.

В Москве же предпринимаются масштабные меры безопасности. Из-за работы глушилок РЭБ, сегодня у москвичей с перебоями работала связь и интернет. То есть, от идеи устроить масштабное празднование дня победы в РФ не отказались. При этом угроза удара по параду, судя по мерам безопасности, с повестки не снята. Хотя, как мы уже анализировали, атака на российскую столицу, когда там будет Си и другие лидеры, не выгодна Киеву политически и поэтому маловероятна.

К тому же пока не снято с повестки дня трехдневное перемирие, которое РФ предлагает объявить уже с 8 мая. Украина пока согласия на него не давала, критиковала эту идею, но и прямого отказа также не звучало.

Идея с трехдневным перемирием может получить новое дыхание, если на парад в Москве приедет кто-то от Трампа.

"Если американский гость всё-таки соберётся, то и украинское согласие на краткое перемирие будет почти гарантировано. Поэтому задачей российской дипломатии будет такого гостя всё-таки завлечь, особенно в рамках новой концепции: "мы, как 80 лет назад, вместе против европейского фашизма". Сойдёт даже Уиткофф - но и ему надо получить добро", - пишет эксперт Центра Карнеги Александр Баунов.

Слухи о том, что парад на Красной площади посетит некий высокопоставленный представитель Вашингтона в российских СМИ прошли на прошлой недели, но подтверждений им до сих пор не было.

В целом вообще стало появляться гораздо меньше новостей о переговорах между США и РФ.

Хотя, есть некоторые признаки, которые указывают на то, что процесс не прерван.

Так, Песков сегодня заявил о необходимости встречи Трампа и Путина.

А Трамп вчера в очередной раз выразил осторожный оптимизм о перспективах переговоров.

В интервью NBC News он выразил надежду, что мирное соглашение по урегулированию российско-украинского конфликта приближается.

В ходе эфира глава Белого дома отметил, что "у нас есть очень хорошие шансы сделать это".

При этом республиканец заявил, что в настоящее время США "ближе к одной из воюющих сторон и, возможно, не так близки к другой. Я бы не хотел говорить, к кому из них мы ближе".

Кроме того, Трамп вновь не исключил, что при определённых условиях Вашингтон может выйти из дальнейших переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

"Настанет время, когда я скажу: "Хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо". Иногда я приближаюсь к этому (к выходу из переговоров - Ред.), а потом происходят позитивные вещи", – заявил американский президент.

По его словам, наибольшую трудность в достижении компромисса представляет то, что "речь идёт об огромной ненависти между этими двумя людьми" (вероятно, между Путиным и Зеленским - Ред.).

Также глава Белого дома ещё раз сказал, что заключённая с Киевом сделка о недрах позволит вернуть США уже потраченные на поддержку Украины средства.

И о сделке, а также о ее влиянии на ход войны в Украине расскажем подробнее.

Что значит сделка по недрам для войны в Украине

Накануне ратификации украинским парламентом сделки по недрам с США, в Украине разворачивается масштабная кампания в поддержку этого соглашения (произойдет ли ратификация - мы анализировали здесь).

Оно описывается как большой успех Зеленского и как супервыгодная для Украины договоренность как в экономическом, так и в военно-политическом плане, гарантирующую американские инвестиции и продолжение военной помощи, которая, по данной версии, будет включаться в качестве взносов в создаваемый инвестиционный фонд (то есть, по сути, продолжит передаваться бесплатно).

Примерно в том же ключе оценивают это событие и многие западные СМИ и даже некоторые российские Z-блогеры.

Однако, данные оценки не учитывают исходные причины подписания сделки.

У Трампа, с тех пор как он начал предметно заниматься переговорами по Украине, было, по сути, всего два требования к Киеву – согласиться на прекращение огня и подписать ресурсную сделку (причем идею последней подбросил Трампу сам Зеленский, не ожидав, однако, во что, по итогу, выльется пробудившийся интерес президента США к украинским ресурсам).

Оба условия Зеленский выполнять не хотел. Он изначально был против перемирия по линии фронта, называя это "капитуляцией" перед Россией, а ресурсную сделку воспринимал как возможность "продать воздух" американцам – пообещать им что-либо неопределенное в будущем (некие "редкоземельные металлы", которых неизвестно сколько в Украине и неизвестно выгодна ли их добыча) в обмен на реальные поставки оружия сейчас. Или даже не только на поставки оружия, но и на гарантии безопасности приближенные к 5-й статье НАТО (с фактическими обязательствами США вступить в войну в случае нового нападения РФ на Украину).

Однако, Трамп жестко продавил Зеленского по обоим вопросам.

Сначала он добился согласия Киева на прекращение огня (еще в марте). А теперь была подписана и ресурсная сделка.

И если перемирие по линии фронта объективно выгодно Украине (хоть, возможно, и не выгодно Зеленскому), то от сделки по недрам даже в ее нынешнем виде для Украины ничего выгодного нет.

Начнем с того, что сама суть сделки скрыта в двух дополнительных соглашениях, которые никто не обнародует, хотя, многие источники говорят, что они уже подписаны. И это уже наводит на мысль, что там содержатся вещи для Украины отнюдь не победные.

Но даже из того довольно абстрактного соглашения, которое уже обнародовано, вытекает, что американские компании будут иметь эксклюзивные привилегии по практически всем важнейшим полезным ископаемым, которые залегают в Украине.

При этом, никаких обязательств по инвестициям в создаваемый фонд у американцев нет (есть лишь обязанность Украины вносить туда 50% от лицензий на все новые проекты по добыче полезных ископаемых).

Но даже если американские инвестиции и будут, то, очевидно, что для Украины было бы выгоднее иметь ситуацию, при которой инвесторы из разных стран имели бы равный доступ к месторождениям и могли бы за них конкурировать, в результате чего страна получила бы наилучшие условия.

Также Вашингтон настаивает на то, что эта сделка позволит им вернуть уже оказанную Украине помощь. И хоть это в обнародованном документе прямо не прописано (украинские власти делают акцент на том, что никакого признания долговых обязательств там нет), но, используя предусмотренные соглашением привилегии, американцы действительно могут заработать немалые деньги.

Также в тексте сделки нет никаких гарантий безопасности, которые ранее требовал Зеленский. Тезис американцев, что "россияне не осмелятся напасть на Украину, потому что там у нас будет интерес в месторождениях", вряд ли можно воспринимать серьезно. США старательно избегали прямых столкновений с РФ все годы войны, опасаясь ядерной конфронтации. И вряд ли они поменяют эту концепцию и будут готовы воевать с Россией ради защиты месторождений.

Аргумент, что "нынешняя сделка - это успех, потому что гораздо лучше, чем предлагалось Трампом ранее" похож на "успех" жертвы рэкетира, который в счет погашения несуществующего долга требовал себе квартиру, но, по итогу, "в ходе конструктивных переговоров", согласился забрать лишь машину.

То есть, украинские власти пошли на сделку вынуждено, так как альтернативой ее не подписанию был бы полный разрыв отношений с США и блокирование всей американской помощи.

В то же время, очевидно, Зеленский намерен извлечь из ситуации выгоду.

Во-первых, решить главный для себя вопрос – попытаться обменять подписание сделки на гарантии Вашингтона по своему пребыванию у власти.

Во-вторых, "перетянуть", в целом, США на свою сторону по теме войны в Украине, убедив Трампа ужесточить давление на Россию и продолжить американские поставки оружия (в счет взносов в инвестиционный фонд).

Однако это возможно только при совпадении двух условий. Первое – если Трамп и Путин не договорятся по условиям завершения войны. Второе – если Вашингтон в принципе готов дальше поставлять оружие Украине и давить на Россию.

Хотя, безусловно, вероятность того, что США просто "умоют руки" и прекратят поддержку Украины после подписания сырьевой сделки значительно снизились.

Что, теоретически, повышает шансы на то, что Москва согласится на предложенный Трампом мирный план по прекращению огня (тем более, как мы уже писали, этот план России объективно выгоден). Так как надежды у Кремля на то, что США оставят Украину "один на один" с РФ после подписания сделки снизятся. Также, к слову, может возрасти и заинтересованность в скорейшем достижении договоренностей с Путиным и у Трампа, так как без прекращения боевых действий сделка по недрам фактически работать не будет.

Однако, на практике, сделка вряд ли станет главным фактором, который повлияет на результат российско-американских переговоров. Если Вашингтон и Москва согласуют основные спорные ныне пункты, то прекращение огня будет в любом случае, если нет - то и сделка по недрам сильно не поможет.

Что касается вероятности того, что после подписания сделки по недрам Трамп начнёт каким-либо образом жестко давить на РФ - то это вопрос пока открытый, о чем пишут и западные СМИ. Они подтверждают, что в Вашингтоне активизировалось обсуждение введения новых санкций против России для "принуждения к миру". Однако, сам президент США ещё решения по этому поводу не принял.

В своих последних интервью Трамп уходит от ответа на вопросы о санкциях и от критики Путина, заявляя, что точнее скажет "через месяц или две недели". Учитывая, что Россия также воздерживается от любой критики в адрес Трампа, то можно сделать вывод, что переговоры Вашингтона и Москвы продолжаются. И о разрыве речи не идет.

Сомнения, вероятно, те же, что уже высказывались ранее - не факт, что эти санкции и прочие меры воздействия побудят Путина смягчить позицию. Эффект может быть ровно обратный - полный срыв переговоров, обнуление перспектив скорого завершения войны, ещё большее сближение РФ с Китаем, резкая эскалация в отношениях между США и Россией, вплоть до угроз Москвы применить ядерное оружие. Особенно эти риски возрастут, если введение санкций будет "дополняться" ещё и некими действиями Киева вроде ударов по параду 9 мая на Красной площади, на что уже несколько раз намекал Зеленский.