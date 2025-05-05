ВСУ предпринимают новую попытку прорвать границу с РФ в Курской области.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По их информации, в районе села Теткино идут бои, ВСУ пытаются отрезать этот населенный пункт. Для этого ночью украинские военные разрушили ракетами мосты, затем выдвинулись машины для разминирования и вслед за ними десант на бронетехнике.

Как пишут каналы, ВСУ пытаются прорываться через границу малыми группами по 5–6 человек в разных точках.

Отметим, что Теткино находится западнее района Суджи в Курской области, где ВСУ ранее полгода удерживали плацдарм.

Ранее мы писали, что за апрель в Курской области Украина утратила более 50 квадратных километров.

Война в Украине идет 1167-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что российские войска продвинулись к югу от Константиновки в Донецкой области, захватив село Зеленое Поле вблизи Александрополя. Также армия РФ продвинулась в районе Нового и Новомихайловки на Лиманском направлении. Зеленский заявил, что за неделю Россия выпустила по Украине более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет разных типов.

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