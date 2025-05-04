Российские войска продвинулись к югу от Константиновки в Донецкой области, захватив село Зеленое Поле (близ Александрополя).

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

При этом армия РФ также продвинулась на Лиманском направлении, в районе Нового и Новомихайловки.

Также россияне осуществляли наступательные операции на Купянском, Северском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Кураховском направлениях и на юге Запорожской области, но без значительных успехов.

Война в Украине идет 1166-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 4 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне Deep State сообщил, что войска РФ увеличили интенсивность атак в направлении Константиновки Донецкой области. Также паблик пишет, что россияне продвинулись к югу от поселка, в районе Александрополя и к северу от Андреевки, в районе Котляровки и Преображенки. За сутки ВСУ уничтожили два российских самолета в Крыму.

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