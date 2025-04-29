Армия РФ продвигается в Сумской области.

На карте военного телеграм-канала Deep State вся Басовка уже перешла в серую зону, что означает попытки РФ там закрепиться.

Многие украинские военные писали, что Басовка уже фактически захвачена РФ. В частности, украинский военный с позывным Мучной сообщает, что РФ уже пытается двигаться из Басовки в сторону Локни и имеет тактические успехи. По его оценке, приоритетная задача РФ на этом участке - выйти к Юнаковке. Также он пишет, что РФ пытается зайти в Водолаги, что северо-западнее у границы.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров заявил, что в Басовке и Новеньком идут бои, РФ их не контролирует. Россияне пытаются продвигаться, но "существенного успеха не имеют", разрушая при этом гражданскую инфраструктуру.

Также в серой зоне оказались Журавка и Веселовка.

Напомним, армия РФ приблизилась к границе Днепропетровской области, в некоторых населенных пунктах объявили эвакуацию.

Война в Украине идет 1161-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 29 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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