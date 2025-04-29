Армия РФ приблизилась к границе Днепропетровской области, в некоторых населенных пунктах объявили эвакуацию
Российские войска приблизилась к границе Днепропетровской области около населенного пункта Котляровка, а также в Успеновке.
Об этом свидетельствуют данные военного телеграм-канала Deep State.
Армия РФ также подошла с юга к трассе на Запорожье западнее Разлива.
На востоке Днепропетровской области, в сторону которой приближается фронт, объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщает Меживская община.
А именно - в селах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе, Сухарева Балка.
Напомним, войска РФ захватили небольшое село Надеждовка, расположенное у границы Днепропетровской области. Ранее Deep State сообщал, что армия РФ продвинулась под Покровском.
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