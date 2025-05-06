США будут иметь преимущество в управлении украинским инвестиционным фондом, который будет создан в рамках минерального соглашения, а также в участии в украинских инвестиционных проектах.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники, которые рассказали о содержании двух дополнительных соглашений в рамках сделки о недрах, пока ещё не обнародованных.

По данным издания, управлять фондом будет совет с равным количеством представителей Украины и США, ему будут помогать четыре комитета, в которые войдут больше американцев:

в инвестиционный комитет включат трех менеджеров из США и двух из Украины;

в административный комитет - трех менеджеров из США и двух из Украины;

в аудиторский комитет, отвечающий за привлечение сторонних аудиторов, а также за наем и надзор за консультантов по оценке взносов — двух менеджеров из США и двух из Украины;

в комитет по поиску проектов - трех менеджеров из Украины и двух из США.

По условиям соглашений, если украинский партнер что-либо нарушит, "никаких распределений ему не видать, а украинские менеджеры теряют все права голоса в совете и соответствующих комитетах фонда", пишет издание. Ответственность США за нарушения с их стороны в соглашениях не предусмотрена.

Также сообщается, что американские инвесторы будут первыми получать информацию о потенциальных проектах в сфере добычи полезных ископаемых и инфраструктуры и рассматривать ее до трех месяцев. И только в случае их отказа от проекта остальные инвесторы смогут получить его, но в течение полугода условия не могут быть более финансово выгодными, чем предложенные американцам. Аналогичные требования прописаны в отношении закупок продукции.

"В целом сотрудничество будет выглядеть так: американцы дают оружие (если дают). Мы же за счёт потенциально недополученной бюджетом ренты создаём фонд (туда будет вноситься 50% всех арендных платежей, лицензионных сборов и сумм, подлежащих уплате правительства Украины по соглашениям о распределении продукции, касающихся лицензий, выданных после вступления в силу документа, и так называемых спящих лицензий - Ред.) и подбираем для них инвестиционные проекты. Они в них заходят (или не заходят), но по полгода и никто другой туда не заходит. Первые десять лет вся полученная прибыль реинвестируется в Украине (и это будут очень небольшие суммы, ведь речь идёт о новых или спящих лицензиях, где не проводились ни разведка, ни добыча). Затем деньги делятся и выводятся Штатами из Украины без налогообложения", - резюмирует "Зеркало недели".

Ранее в Верховной Раде заявили, что сделка о недрах с США будет иметь приоритет над законами Украины.

Также стало известно, что по соглашению о недрах у американцев будет "право первой ночи" в распоряжении ресурсами Украины.