Инструмент влияния на Россию. Глава Минфина США раскрыл план Трампа при заключении ресурсной сделки с Украиной
Президент США Дональд Трамп планировал использовать ресурсную сделку с Киевом в качестве инструмента влияния на российское руководство в ходе переговоров.
Об этом сказал американский министр финансов Скотт Бессант на конференции Института Милкена в Калифорнии.
"Экономическое партнерство было его идеей, и он считал, что оно принесет несколько результатов. Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда придет время обратиться к ним", - сказал Бессант в ходе беседы с американским финансистом Майклом Милкеном.
Ранее министр финансов США прокомментировал подписание сделки о минералах между Вашингтоном и Киевом.
"Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: "У вас нет козырей". Теперь Трамп раздал ему флеш-рояль (лучшая из возможных покерных комбинаций - Ред.). Мы можем взять эти карты и показать российскому руководству", – заявил Бессант.
А в Белом доме говорили, что Соединенные Штаты хотят, чтобы за счет ресурсной сделки Украина оплатила уже оказанную ей американскую помощь.
Что значит сделка о недрах для войны в Украине, мы подробно разбирали в отдельном материале.