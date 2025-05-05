Президент США Дональд Трамп планировал использовать ресурсную сделку с Киевом в качестве инструмента влияния на российское руководство в ходе переговоров.

Об этом сказал американский министр финансов Скотт Бессант на конференции Института Милкена в Калифорнии.

"Экономическое партнерство было его идеей, и он считал, что оно принесет несколько результатов. Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда придет время обратиться к ним", - сказал Бессант в ходе беседы с американским финансистом Майклом Милкеном.

Ранее министр финансов США прокомментировал подписание сделки о минералах между Вашингтоном и Киевом.

"Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: "У вас нет козырей". Теперь Трамп раздал ему флеш-рояль (лучшая из возможных покерных комбинаций - Ред.). Мы можем взять эти карты и показать российскому руководству", – заявил Бессант.

А в Белом доме говорили, что Соединенные Штаты хотят, чтобы за счет ресурсной сделки Украина оплатила уже оказанную ей американскую помощь.

Что значит сделка о недрах для войны в Украине, мы подробно разбирали в отдельном материале.