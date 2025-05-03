Накануне ратификации украинским парламентом сделки о недрах с США, в Украине разворачивается масштабная кампания в поддержку этого соглашения.



Оно описывается как большой успех Зеленского и как супервыгодная для Украины договоренность как в экономическом, так и в военно-политическом плане, гарантирующую американские инвестиции и продолжение военной помощи, которая, по данной версии, будет включаться в качестве взносов в создаваемый инвестиционный фонд (то есть, по сути, продолжит передаваться бесплатно).



Примерно в том же ключе оценивают это событие и многие западные СМИ и даже некоторые российские Z-блогеры.



Однако, данные оценки не учитывают исходные причины подписания сделки.



У Трампа, с тех пор как он начал предметно заниматься переговорами по Украине, было, по сути, всего два требования к Киеву – согласиться на прекращение огня и подписать ресурсную сделку (причем идею последней подбросил Трампу сам Зеленский, не ожидав, однако, во что, по итогу, выльется пробудившийся интерес президента США к украинским ресурсам).



Оба условия Зеленский выполнять не хотел. Он изначально был против перемирия по линии фронта, называя это "капитуляцией" перед Россией, а ресурсную сделку воспринимал как возможность "продать воздух" американцам – пообещать им что-либо неопределенное в будущем (некие "редкоземельные металлы", которых неизвестно сколько в Украине и неизвестно выгодна ли их добыча) в обмен на реальные поставки оружия сейчас. Или даже не только на поставки оружия, но и на гарантии безопасности приближенные к 5-й статье НАТО (с фактическими обязательствами США вступить в войну в случае нового нападения РФ на Украину).



Однако, Трамп жестко продавил Зеленского по обоим вопросам.



Сначала он добился согласия Киева на прекращение огня (еще в марте). А теперь была подписана и ресурсная сделка.



И если перемирие по линии фронта объективно выгодно Украине (хоть, возможно, и не выгодно Зеленскому), то от сделки по недрам даже в ее нынешнем виде для Украины ничего выгодного нет.



Начнем с того, что сама суть сделки скрыта в двух дополнительных соглашениях, которые никто не обнародует, хотя, многие источники говорят, что они уже подписаны. И это уже наводит на мысль, что там содержатся вещи для Украины отнюдь не победные.



Но даже из того довольно абстрактного соглашения, которое уже обнародовано, вытекает, что американские компании будут иметь эксклюзивные привилегии по практически всем важнейшим полезным ископаемым, которые залегают в Украине.



При этом, никаких обязательств по инвестициям в создаваемый фонд у американцев нет (есть лишь обязанность Украины вносить туда 50% от лицензий на все новые проекты по добыче полезных ископаемых).



Но даже если американские инвестиции и будут, то, очевидно, что для Украины было бы выгоднее иметь ситуацию, при которой инвесторы из разных стран имели бы равный доступ к месторождениям и могли бы за них конкурировать, в результате чего страна получила бы наилучшие условия.

Также Вашингтон настаивает на то, что эта сделка позволит им вернуть уже оказанную Украине помощь. И хоть это в обнародованном документе прямо не прописано (украинские власти делают акцент на том, что никакого признания долговых обязательств там нет), но, используя предусмотренные соглашением привилегии, американцы действительно могут заработать немалые деньги.

Также в тексте сделки нет никаких гарантий безопасности, которые ранее требовал Зеленский. Тезис американцев, что "россияне не осмелятся напасть на Украину, потому что там у нас будет интерес в месторождениях", вряд ли можно воспринимать серьезно.

США старательно избегали прямых столкновений с РФ все годы войны, опасаясь ядерной конфронтации. И вряд ли они поменяют эту концепцию и будут готовы воевать с Россией ради защиты месторождений.

Аргумент, что "нынешняя сделка - это успех, потому что гораздо лучше, чем предлагалось Трампом ранее" похож на "успех" жертвы рэкетира, который в счет погашения несуществующего долга требовал себе квартиру, но, по итогу, "в ходе конструктивных переговоров", согласился забрать лишь машину.



То есть, украинские власти пошли на сделку вынуждено, так как альтернативой ее не подписанию был бы полный разрыв отношений с США и блокирование всей американской помощи.

В то же время, очевидно, Зеленский намерен извлечь из ситуации выгоду.



Во-первых, решить главный для себя вопрос – попытаться обменять подписание сделки на гарантии Вашингтона по своему пребыванию у власти.

Во-вторых, "перетянуть", в целом, США на свою сторону по теме войны в Украине, убедив Трампа ужесточить давление на Россию и продолжить американские поставки оружия (в счет взносов в инвестиционный фонд).



Однако это возможно только при совпадении двух условий. Первое – если Трамп и Путин не договорятся по условиям завершения войны. Второе – если Вашингтон в принципе готов дальше поставлять оружие Украине и давить на Россию.

Хотя, безусловно, вероятность того, что США просто "умоют руки" и прекратят поддержку Украины после подписания сырьевой сделки значительно снизились.

Что, теоретически, повышает шансы на то, что Москва согласится на предложенный Трампом мирный план по прекращению огня (тем более, как мы уже писали, этот план России объективно выгоден). Так как надежды у Кремля на то, что США оставят Украину "один на один" с РФ после подписания сделки снизятся.

Также, к слову, может возрасти и заинтересованность в скорейшем достижении договоренностей с Путиным и у Трампа, так как без прекращения боевых действий сделка по недрам фактически работать не будет.

Однако, на практике, сделка вряд ли станет главным фактором, который повлияет на результат российско-американских переговоров. Если Вашингтон и Москва согласуют основные спорные ныне пункты, то прекращение огня будет в любом случае, если нет - то и сделка по недрам сильно не поможет.

Что касается вероятности того, что после подписания сделки по недрам Трамп начнёт каким-либо образом жестко давить на РФ - то это вопрос пока открытый, о чем пишут и западные СМИ. Они подтверждают, что в Вашингтоне активизировалось обсуждение введения новых санкций против России для "принуждения к миру".

Однако, сам президент США ещё решения по этому поводу не принял.

Сомнения, вероятно, те же, что уже высказывались ранее - не факт, что эти санкции и прочие меры воздействия побудят Путина смягчить позицию. Эффект может быть ровно обратный - полный срыв переговоров, обнуление перспектив скорого завершения войны, ещё большее сближение РФ с Китаем, резкая эскалация в отношениях между США и Россией, вплоть до угроз Москвы применить ядерное оружие.

Особенно эти риски возрастут, если введение санкций будет "дополняться" ещё и некими действиями Киева вроде ударов по параду 9 мая на Красной площади, на что уже несколько раз намекал Зеленский.