Правительство Украины уже согласовало с американцами дополнительное соглашение к сделке о недрах, где выписываются все конкретные и самые важные детали. Однако депутатам этот документ не показывают.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"По моей информации, это второе Соглашение по существу и форме тоже обе стороны согласовали. Но пока правительство его депутатам не представило. И потому выходит, без него депутаты будут голосовать за ратификацию того, что не видели. Или, точнее, что увидят впоследствии", - пишет депутат.

Он сообщает, что в опубликованном правительством соглашении, которое сейчас предлагается ратифицировать Верховной Раде, отсутствуют все важнейшие детали сделки.

"Но главный подробный документ - это Договор об ограниченном партнерстве. Это как раз уже десятки страниц, где уточняется главное - как реально работает механизм, кто какие права имеет, где зарегистрирован фонд, куда уходят деньги и т.д.", - пишет Железняк.

Ратификация сделки по недрам в Раде запланирована на 8 мая, сообщает Железняк.

По его словам, премьер Денис Шмыгаль заявил в Раде, что Кабмин представит тексты еще двух документов по сделке на следующей неделе. Они должны быть подписаны после ратификации Радой первого соглашения, подписанного накануне.

Два других документа ратифицировать, по словам Шмыгаля, не нужно.

Соглашение будет бессрочным, но через 10 лет стороны могут распределять доходы и поднимать вопрос о приостановлении соглашения (отметим, что такой пункт не указан в опубликованном Украиной варианте соглашения).

С Штатами согласовано, что Фонд будет зарегистрирован в США, а счет - в Украине и пополняться он будет в гривне, передаёт Железняк слова премьера.

Напомним, "Страна" вчера уже предполагала, что Украина и США могли согласовать второй, более подробный документ по сделке, но его не публикуют из-за содержащихся там "зрадных" моментов.

Позже издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Украина подписала все три документа по сделке после давления со стороны минфина США. Хотя украинские власти официально заявляют о подписании только рамочного соглашения.

Также в Сети обратили внимание на фото, где подписанты украинско-американской сделки по недрам - министры Юлия Свириденко и Скотт Бессент - держат в руках три разных подписанных документа.

То, что это не один и тот же документ, видно по разному объему текста на последней странице.