Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко сравнил соглашение о недрах с США с Переяславской радой, на которой казаки присягнули на верность российскому царю.

Об этом Луценко написал в своем Фейсбуке.

Он напомнил, что Владимир Зеленский "объяснял февральский скандал в Белом доме необходимостью добиться гарантий безопасности" в тексте соглашения, но теперь документ подписали без этих гарантий и "даже без гарантий, что Америка не выйдет из мирного процесса".

"Первый раз Украина приняла подобное историческое решение стараниями гетмана Хмельницкого в 1654 году в Переяславе. Тоже – без всякого срока, "на вечные времена" И тоже – в одностороннем порядке, потому что ни царь, ни его представитель Бутурлин не сочли необходимым присягать. Как и сейчас, это соглашение не будут ратифицировать США. И тоже – без ознакомления казацкой старшины с приложениями. И тоже – без гарантий Московии защитить территориальную целостность Гетманщины. Дальше был сговор Москвы и Польши о разделе Украины по Днепру", - напомнил ход исторических событий Луценко.

Мы анализировали, что значит сделка о недрах для войны в Украине.

О перспективах ратификации соглашения в Верховной Раде мы писали в отдельном материале.