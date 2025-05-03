Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что в рамках ресурсной сделки Украина сможет воспользоваться деньгами совместного с американцами фонда "через 20 лет".

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

Как известно, в этот фонд Киев будет направлять доходы от лицензий за добычу природных ресурсов.

"Логика в том, что это реинвестирование. То есть, средства заходят сюда, и ты реинвестируешь в Украину. Деньги не выходят из Украины. Только если стороны потом, в будущем, договорятся, что через 20 лет фонд работает нормально, развивается, идет добыча, продается не сырье, а многое другое. Есть доходы, и все заинтересованы. Например, Украина захочет потратить свои деньги на что-то, на инфраструктуру — тогда, если Украина будет изымать какие-то средства, то и американцы тоже будут изымать. Я считаю, что это нормально", - сказал президент.

При этом в настоящее время принципы работы совместного фонда остаются неизвестными. Отметим, что из опубликованных правительством документов не следует, что для тех же США есть запрет на извлечение денег из фонда в рамках какого-то срока.

Ранее украинские депутаты со слов премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля сообщали, что фонд будет зарегистрирован в США (следовательно, он будет действовать по американским законам). В Украине же будет открыт счет для наполнения этого фонда.

На что похожа сделка о недрах, которую заключили Украина и США, мы анализировали в отдельном материале.