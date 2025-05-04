Ценность минеральной сделки США и Украины в глобальной конкуренции за редкоземельный металлы "крайне неопределенна".

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Эксперты утверждают, что из-за логистических и экономических барьеров реальная польза от соглашения проявится не раньше чем через десять лет. При этом Китай все это время останется доминирующим игроком на рынке редкоземельных металлов.

"Это (сделка с Украиной - Ред.) абсолютно не решение этих насущных проблем. Это не устраняет ни одну из уязвимостей, которые мы видим, связанные с доминированием Китая над цепочками поставок редкоземельных металлов в краткосрочной перспективе", - считает Рид Блэкмор, директор Глобального энергетического центра Атлантического совета.

При этом на данный момент разработка месторождений в Украине затруднена: существует нехватка современных геологических данных, а залежи лития находятся на оккупированных Россией территориях. Поэтому горнодобывающие компании "проявляют осторожность" из-за высоких рисков и необходимости значительных инвестиций в инфраструктуру.

Такие компании "вряд ли стремятся попасть в Украину, страну, где было мало инвестиций даже в самую базовую работу по геологической разведке. Фирмы, которые могли бы рассмотреть эти возможности, застряли на устаревших геологических исследованиях подземных месторождений советской эпохи".

На данный момент западные эксперты считают, что "Украина не является известным источником ни одного из 17 редкоземельных металлов, которые стали ахиллесовой пятой для американских производителей".

По газу, который входит в сделку, ситуация еще сложнее.

"Большая часть запасов газа находится в зоне конфликта, куда компании не захотят инвестировать, даже в случае мирного соглашения", - заявил Бен Кэхилл, ученый-энергетик из Техасского университета в Остине.

При этом обработка полезных ископаемых видится еще более сложным этапом, поскольку она требует больших ресурсов, а Украина не является удобной локацией для переработки для рынка США.

"Перерабатывающие заводы требуют значительной энергетической и транспортной инфраструктуры, и большая ее часть в Украине сильно повреждена", - говорится в статье.

Газета приводит мнение журналистов отраслевого издания Mining Journal, которое сравнило рекламу редкоземельных залежей Украины с потемкинскими деревнями.

"Хвастовство Украины своими запасами напоминает легендарные потемкинские деревни, которые были построены в регионе в 1780-х годах. Это были фальшивые города, наспех построенные, чтобы создать видимость большого богатства для приехавшей русской императрицы", - говорится в статье.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допустил, что в рамках ресурсной сделки Украина сможет воспользоваться деньгами совместного с американцами фонда "через 20 лет".

На что похожа сделка о недрах, которую заключили Украина и США, мы анализировали в отдельном материале.