Россия закроет небо над полигоном "Капустин Яр", с которого запускают ракеты типа "Орешник".

Об этом сообщают мониторинговые паблики со ссылкой на уведомление NOTAM (тип QRTCA) от Ростовского FIR.

По предварительной информации, начиная с 6:00 12 мая и до 4:00 13 мая по UTC в РФ временно перекрывают воздушное пространство над частью Волгоградской и Саратовской областей, охватывающей полигон "Капустин Яр".

При этом подмечается, что ограничения действуют от земли до неограниченной высоты, что типично для испытаний баллистических ракет.

Все воздушные суда получили запрет на пребывание в этом районе в указанный период.

Напомним, посольство США в Киеве сообщило об угрозе массированной воздушной атаки в ближайшие дни.

Ранее западные СМИ писали, что российская ракета "Орешник" представляет новую опасность для НАТО.

Война в Украине идет 1172-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.