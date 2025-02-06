Войска РФ сегодня запустили "Орешник" по Киеву, но он не долетел и упал на территории России.

Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на один источник - заявление в телеграм-канале украинского военного и в прошлом политолога Кирилла Сазонова.

при этом Forbes отметил, что "пока невозможно независимо подтвердить отказ второго "Орешника" в середине полета".

Сазонов написал свое сообщение утром 6 февраля. В нем он лишь предположил, что речь может идти об "Орешнике", не пояснив, откуда у него эта информация.

"Из Астраханской области запустили что-то тяжелое (предположительно, хваленый "Орешник") по территории Украины. Возможная цель – Киев. Вот только ракета далеко не улетела и упала еще на их территории", – написал Сазонов.

Отметим, что утром на это сообщение мало кто обратил внимание даже в Украине. Вероятно, из-за того, что никаких подтверждений информации Сазонова с тех пор не появилось.

Но к вечеру пост Сазонова заметил Forbes и написал на его основе статью о падении "Орешника", на которую затем и начали массово ссылаться телеграм-каналы и СМИ.

В декабре хакеры взломали украинское ТВ и транслировали предупреждение об угрозе удара "Орешником" в ближайшие часы.

Война в Украине идет 1079-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне наступают на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, свидетельствует карта Deep State. Они продвинулись южнее села Западное и в сторону дороги, ведущей к северу из Купянска. Согласно данным Генштаба, интенсивность российских атак спадает.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.