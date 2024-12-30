Хакеры взломали украинское ТВ и транслируют предупреждение об угрозе удара баллистическими ракетами средней дальности "Орешник" в ближайшие часы.

Соответствующий видеоролик опубликовали украинские телеграм-каналы.

В частности, предупреждение об угрозе удара "Орешником" транслировалось на канале "1+1".

Напомним, пока Россия лишь однажды применяла ракету "Орешник" - 21 ноября по Днепру.

По данным прессы, новую ракету россияне выпустили с боеголовкой без взрывчатки. Ракета несла макетные боеголовки.

Война в Украине идет 1041-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 30 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

По данным военного паблика Deep State, российские войска продвинулись к юго-западу от Покровска (в Новоелизаветовке и Нововасильевке), к западу от Курахово (в посёлке Шевченко), к трассе восточнее Мирнограда (деревня Воздвиженка) и в городе Торецке, а также южнее от него. Кроме того, в Курской области россияне продвинулись в районе села Погребки на северном фланге украинского плацдарма.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.