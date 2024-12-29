Российские войска продвинулись к юго-западу от Покровска (деревни Новоелизаветовка и Нововасильевка), к западу от Курахово (в посёлке Шевченко), к трассе восточнее Мирнограда (деревня Воздвиженка) и в городе Торецке, а также южнее от него.

Об этом сообщает военный обозреватель Deep State, публикуя карты боевых действий на указанных выше направлениях.

Кроме того, в Курской области россияне продвинулись в районе села Погребки на северном фланге украинского плацдарма.

Ранее стало известно, что под Покровском россияне захватили здание стратегически важной шахты.

О закрытии "Шахты №3" в связи с приближением боевых действий компания "Метинвест" заявляла ещё 12 декабря. И добавляла, что добывала здесь половину всего своего объёма коксующегося угля для промышленности.

Война в Украине продолжается уже 1040-й день. Последние новости с главными событиями 29 декабря 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

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